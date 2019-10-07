Преданный свердловскими единоросами генерал Шадрин нашел повод простить коллег

Роман Шадрин девять месяцев находится на пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин отказался уходить из партии «Единая Россия», которую еще совсем недавно обвинял в предательстве. На своей странице в Facebook Шадрин написал, что «решил прислушаться» к советам своих друзей.

«Я не считаю, что „Единая Россия“ — это бюро по трудоустройству. Да и не хочу я трудоустраиваться. Я и так хлебушек с маслом и колбасой кушаю, благо пенсия позволяет, — написал Шадрин. — Не хочется просто так сидеть на даче. И если честно, то обидно, что „Единая Россия“ не привлекает Героев России к „реализации созидательных проектов и дел“». При этом боевой генерал заметил, теперь будет «сильно критиковать» партию власти.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сообщил «URA.RU», что при личной встрече на одном из мероприятий «Уральской ассоциации героев» обсуждал с Шадриным его участие в партии. Шептий заверил, что Шадрин не выдвигал каких-то особенных условий: «То, что Роман Александрович в результате своих публичных размышлений решил остаться в составе партии, говорит само за себя. Но в то же время, заочная дискуссия не наш жанр, мы с ним все подробно обсудим, в том числе, планы на будущее».

Боевой генерал, Герой России Роман Шадрин покинул пост директора ЦПКиО им. Маяковского в январе этого года. В сентябре Шадрин сообщил «URA.RU», что хочет перейти из «Единой России» в ЛДПР, так как партия власти за девять месяцев, так и не помогла ему найти новое место работы.