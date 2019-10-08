Губернатор Куйвашев поздравил Росселя с 82-летием

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель отмечает день рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с днем рождения члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. Глава региона направил легендарному политику поздравительную телеграмму.

Куйвашев отметил, что Россель является легендарной личностью для всех уральцев, «человеком выдающегося масштаба и непререкаемого авторитета». «Вы взяли бразды правления регионом в самый непростой для страны период политической турбулентности и экономических реформ, кардинально изменивших судьбу всей России», — написал губернатор. По словам Куйвашева, любовь Росселя к Свердловской области и его исключительные качества стали залогом для прорывного развития Среднего Урала и укрепления его имиджевых позиций. Губернатор также отметил, что Россель продолжает на федеральном уровне защищать интересы региона, а его деятельность позволила создать платформу для социально-экономических достижений Свердловской области на десятилетия вперед.

Эдуарду Росселю 8 октября исполнилось 82 года. В августе 1991 года он возглавил администрацию Свердловской области, а через три года был избран председателем нижней палаты регионального парламента. В 1995 году Россель избрался на пост губернатора Свердловской области, а через четыре года во второй раз возглавил регион в результате выборов. В 2009 году легендарный политик оставил свой пост и был назначен членом Совета Федерации от Свердловской области.