Умер сооснователь журнала «Красная бурда»

Юрий Исаков (в центре) умер на 62-м году жизни ФОТО: страница Юрия Исакова в Facebook

Скончался один из основателей юмористического журнала «Красная Бурда» Юрий Исаков. О смерти писателя сообщила, предположительно, его жена Елена Л. на своей странице в Facebook.

«Юра умер сегодня от обширного инсульта. Никакой информации о дате похорон и месте захоронения пока нет. Но в любом случае, я и дочка решили, что похороны будут семейными», — сообщила женщина. Юрий Исаков скончался на 62-м году жизни.

Смерть юмориста подтвердила и группа «Красной Бурды» в Facebook, указав, что его не стало 13 октября. «Один из основателей „Красной бурды“. Человек, придумавший словосочетание „Красная бурда“. Писатель, не поэт, а „подпоэток“ (по его собственному определению), сценарист, наш друг», — пишут о Исакове представители журнала.

Юмористический журнал «Красная Бурда» издавался в Екатеринбурге с 1990 года. Как ранее сообщало «URA.RU», издание прекратило существование в начале 2019 года.