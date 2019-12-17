Следователь раскрыл, как нашли обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Во время следственного эксперимента Александров рассказал, как убивал девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Начальник первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказал о том, как следователи сумели вычислить обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге. По словам Мальцева, 34-летнего Алексея Алесандрова вычислили по IP-адресу.

В интервью «Комсомольская правда -Урал» Мальцев рассказал, что следователи изучали многочисленные оружейные форумы и обнаружили, что за три дня до убийства на одном из ресурсов некто обсуждал вопрос настройки ствола.

«Данный человек „засветился“ там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра (винтовка РСР калибра 6.35 мм) — довольно специфический сегмент», — рассказывает Мальцев.

Следователи обратили внимание, что этот человек больше никогда не появлялся в Сети. И хотя человек был зарегистрирован под вымышленными данными, его все же удалось вычислить, определить его IP-адрес, а потом уже и ФИО, адрес и телефон. Задержали Александрова в подъезде, когда он выходил из квартиры, направляясь на работу. Александров работает на оборонном заводе имени Калинина, на котором производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук».

Александров признался в убийстве. Он заявил, что убил незнакомых девушек без всякой причины — просто потому что мизантроп и убил, так как хотел кого-нибудь убить.

28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были убиты 25 августа 2018 года. Вечером девушки отдыхали на горнолыжном комплексе Уктус. Они ели пиццу, когда к ним подошел мужчина и расстрелял их. Вскрытие показало, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а Ксении трижды. Он оттащил тела в кусты, и их нашли утром следующего дня прохожие.