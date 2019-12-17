Лидер протеста медиков на Урале подала в суд на своего бывшего работодателя

Заместитель председателя профсоюзной организации «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина подала в суд на больницу №6 Перми, где она работала акушером-гинекологом. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Тарабрина пояснила, что намерена отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, объявленного ей в октябре этого года.
«На меня совершенно необоснованно, непонятно за что „повесили“ дисциплинарное взыскание. Это дело нельзя было так оставлять. Это вопрос принципа, сохранения репутации», — сказала Тарабрина, уточнив, что заявление ею подано в Орджоникидзевский районный суд Перми и пока не принято к производству.
В заявлении указано, что поводом для объявления выговора бывшему врачу-акушеру послужило фото с корзиной фруктов, которое Тарабрина опубликовала на своей странице в Instagram. Руководство медучреждения посчитало, что врач получила от пациента подарок, но не поставило в известность своего работодателя и, тем самым, нарушила Трудовой кодекс.
После этого Тарабриной объявили выговор и попросили предоставить объяснения, но она заявила, что руководство больницы оказывает на нее давление из-за участия в профсоюзе «Альянс врачей» и защиты интересов медиков больницы №6.
Региональное отделение «Альянса врачей» в Перми, которое возглавляла Тарабрина, привлекло внимание общественности к проблемам врачей-неонатологов больницы №6. Медперсонал больницы выступил против низких зарплат, неоплачиваемых переработок и недостатка квалифицированных специалистов.
Также Тарабрина встала на защиту уволенных врачей туберкулезного диспансера в Кургане и поддержала протест против объединения больниц в Чайковском. Ранее она заявила о том, что уволилась из больницы ради работы в профсоюзе и в скором времени переедет в Москву.