Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, google play
Правозащитники считают, что предустановленные приложения могут нанести вред пользователям AndroidФото: Анна Майорова © URA.RU

Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны. В открытом письме правозащитники отметили, что предустановленное программное обеспечение (ПО) делает пользователей уязвимыми.

Авторы письма подчеркивают, что сегодня предустановленное программное обеспечение на Android невозможно удалить. По их мнению, это сказывается на безопасности данных пользователей. Правозащитники считают, что Google должен разрешить пользователям Android удалять такие приложения. «Эти справедливые и разумные изменения будут иметь огромное значение для миллионов людей во всем мире», — приводит цитату из письма «Коммерсант».

Кроме того, правозащитники попросили разработчиков Android создать механизм обновления предустановленного ПО. По их словам, к этим приложениям следует предъявлять такие же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.

Ранее издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов за 2019 год. На первом месте оказался китайский OnePlus 7T с операционной системой Android.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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