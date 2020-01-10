Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных

Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны. В открытом письме правозащитники отметили, что предустановленное программное обеспечение (ПО) делает пользователей уязвимыми.
Авторы письма подчеркивают, что сегодня предустановленное программное обеспечение на Android невозможно удалить. По их мнению, это сказывается на безопасности данных пользователей. Правозащитники считают, что Google должен разрешить пользователям Android удалять такие приложения. «Эти справедливые и разумные изменения будут иметь огромное значение для миллионов людей во всем мире», — приводит цитату из
Кроме того, правозащитники попросили разработчиков Android создать механизм обновления предустановленного ПО. По их словам, к этим приложениям следует предъявлять такие же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.
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