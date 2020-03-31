Американские ученые выяснили, какая влажность воздуха подавляет коронавирус

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
По словам специалистов, коронавирус лучше распространяется в сухом воздухеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных значительно реже при относительной влажности воздуха от 40% до 60%. А наибольшему росту заболеваемости COVID-19 способствует сухой холодный воздух. К таким выводам пришли американские и швейцарские ученые, сообщает Йельский университет (США).

«Холодный сухой зимний воздух помогает SARS-CoV2 — вирусу, вызывающему COVID-19, — распространяться среди людей», — говорится в публикации. Поэтому специалисты призвали пользоваться увлажнителями воздуха и избегать тесных и плохо вентилируемых помещений, уточняет Lenta.ru.

Ранее главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико заявил, что Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом, пишет RT. По его словам, коронавирус активен в холодное время года, однако когда в России потеплеет, заболеваемость снизится. С этим согласился и вирусолог Виктор Зуев — он рассказал URA.RU, что количество новых заболевших будет снижаться по мере приближения лета.

Также сообщалось, что за сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло цифры в 2337 человек. 17 пациентов с коронавирусом скончались, напоминает сайт VSE42.Ru.

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