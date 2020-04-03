Иммунолог объяснил причину появления ложных симптомов коронавируса

Ложные симптомы коронавирусной инфекции, среди которых — повышенная температура тела, боль в область груди и кашель, могут появиться у людей, которые сильно волнуются за свое самочувствие. Такое мнение озвучил иммунолог Владимир Болибок.
«Чувство стресса засело у нас в подкорке, подпитывается тревожными мыслями. Избежать стрессовых состояний мы можем, контролируя то, о чем думаем», — цитирует «Ридус» Болибока. Врач уточнил, что стресс приводит к повышенному выбросу гормонов надпочечников, и если они долго находятся на высоком уровне, иммунная система угнетается. Диагностировать то, что симптомы носят психосоматический характер, говорит иммунолог, может психолог или психотерапевт.
При этом некоторые психологи уверены, что на фоне пандемии коронавируса ипохондриками (состояние человека, проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть) стали почти все жители мира. Чтобы избавить себя от постоянных мыслей о коронавирусе, медики рекомендуют говорить об инфекции не более 20 минут в день.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что больше 20% пациентов с коронавирусом в России болеют без симптомов, сообщает телеканал 360.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «