В России из-за коронавируса приостановили диспансеризацию

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Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область , поликлиника, коридор больницы, больница, больные
Диспансеризация в России временно приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлена диспансеризация. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», —говорится в документе.

Кроме этого, согласно постановлению, территориальные фонды обязательного медицинского страхования временно перестанут контролировать деятельность медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился о приостановлении планового приема пациентов в государственных больницах и медицинских учреждениях. Рекомендовано перенести записи и частным клиникам. Исключение составили беременные женщины, пациенты с сердечно-сосудистыми и хроническими инфекционными заболеваниями.

В настоящий момент в России зафиксировано 6343 случая коронавируса, скончались 47 пациентов. Михаил Мишустин заявил, что проведение лабораторных исследований на Covid-19 будет оплачиваться из средства Фонда обязательного медицинского страхования, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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