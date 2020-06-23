Челябинские единороссы гасят выборные скандалы

Владимир Мякуш пообещал, что все проблемные вопросы будут рассмотрены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Заявление депутата Калининского райсовета Челябинска Армана Аракеляна, отказавшегося идти на выборы в Заксобрание при поддержке «Единой России» рассмотрят на заседании регионального президиума партии 23 июня. Об этом URA.RU сообщил секретарь регионального отделения «ЕР», спикер Заксобрания области Владимир Мякуш.

«Заявление о том, что не хочет участвовать в выборах, он действительно подал, — подтвердил Мякуш. — Сегодня мы его рассмотрим».

Снятие Аракеляна с выборов было скандальным, так как он, по словам источников URA.RU, он возмутился тем, что занимая в ходе праймериз по Калининскому округу второе место, оказался на четвертом и лишился шанса избраться в Заксобрание.

Выигравший праймериз депутат ЗСО Константин Толкачев также не стал идти на выборы от «Единой России» и выдвинулся самовыдвиженцем. Из-за возбуждения в отношении Толкачева уголовного дела, его членство в «ЕР» приостановлено. Сам он заявил, что дело сфабриковано и он, если добьется в суде оправдания, вернется в «ЕР».

«Формально он нарушил партийную дисциплину, так как принимал участие в праймериз, а теперь идет на выборы против единоросса, — рассказал URA.RU источник в партии. — Вопрос об этом также должны рассмотреть на президиуме». «Вопрос о Толкачеве мы также рассмотрим», — подтвердил Мякуш URA.RU.

«Партия должна погасить все скандалы до конференции, где должны утвердить кандидатов и в которой примет участие глава генсовета „ЕР“ Андрей Турчак, — пояснил источник в партии. — Это обязательное условие перед началом выборной кампании. Особенно если учесть, что партийные списки возглавит губернатор Алексей Текслер».

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут по одномандатным округам, еще столько же — по партийным спискам.