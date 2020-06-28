В Челябинской области сохраняется опасная ситуация с COVID-19

За сутки в регионе выявлено 152 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 28 июня выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«152 новых подтверждения ко вчерашнему дню», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли три пациента (женщины 43 и 76 лет, мужчина 83 лет), выздоровели — 72 человека.

За время пандемии в Челябинской области выявлено 7291 случай COVID-19. Выздоровели 4022 человека, 141 скончались.

В регионе продолжается рост заболеваний COVID-19 — днем ранее заболели 157 южноуральцев. Режим повышенной готовности в Челябинской области был продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах и в транспорте.