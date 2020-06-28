Россияне во время карантина стали чаще покупать антидепрессанты

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С марта по июнь россияне купили 2,3 миллиона упаковок антидепрессантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За время самоизоляции продажи антидепрессантов выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики компании DSM Group на своем сайте.

«График продаж антидепрессантов показывает резкий скачок в две недели перед самоизоляцией», — уточняют аналитики. По их словам, пик продаж пришелся на начало пандемии коронавируса.

За последние две недели марта рост продаж составил более 60%. Всего с марта по июнь россияне купили 2,3 миллиона упаковок, отмечает RNS.

Ранее сообщалось, что время режима самоизоляции россияне стали чаще покупать алкоголь в большой таре. В Роспотребнадзоре предупредили, что употребление алкоголя негативное влияет на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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