Иван Ургант хорошо заработал. не выходя из дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) заплатил телеведущему Ивану Урганту 1,5 миллиона рублей за то, что он онлайн из Москвы вел для студентов, которые находились в Екатеринбурге, выпускной.

На видео, опубликованном на сайте радиостанции «Говорит Москва», Ургант обратился к студентам с помощью большого экрана, установленного в холе главного корпуса УрФУ. При этом, за песнями и шутками телеведущего на приличном расстоянии друг от друга наблюдали всего несколько десятков выпускников.

Ургант во время празднования выпускного находился в Москве, а его соведущий — в холле вместе со студентами. Для выпускников звезда телевидения спел песню Александра Розенбаума «Ау», переделанную на новый лад. По данным сайта госзакупок, как пишет «Коммерсант», за онлайн-общение с выпускниками, которое длилась примерно полтора часа, Ургант получил 1,5 миллиона рублей.

Ранее «Моменты» писали, что во время самого выпусконого постоянно проходили технические накладки. И студентам вместо звездного ведущего приходилось смотреть на черный экран.

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