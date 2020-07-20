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Самое актуальное в Пермском крае на 20 июля. Пермяков задержали за поддержку Хабаровска, «Ласточки» свяжут Пермь и Краснокамск

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев на предприятии
Скоростные электропоезда «Ласточка» будут курсировать между Пермью и Краснокамском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские активисты поддержали хабаровчан и были задержаны, губернатор посетил Лысьву, министр транспорта РФ осмотрел пермский аэропорт, Пермь и Краснокамск свяжут «Ласточки». Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

В Перми задержали активистов, поддержавших протесты в Хабаровске

  • Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» провели акцию в поддержку жителей Хабаровска. Они собрались у здания законодательного собрания Пермского края и развернули плакаты «Хабаровск, Пермь с тобой». Затем они прошли по эспланаде, скандируя «Я — мы Фургал». Акция закончилась задержанием семерых протестующих, которые были доставлены в отдел полиции.

Губернатор Дмитрий Махонин посетил Лысьву

  • Глава региона Дмитрий Махонин провел рабочую поездку в Лысьву, где он ознакомился с проведенными работами на стадионе спортивной школы в Лысьве. Осмотрел строительство нового детсада на 240 мест и модельную библиотеку, которая откроется в сентябре 2020 года.

Министр транспорта осмотрел проведение ремонта пермского аэропорта

  • Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих посетил аэрогавань Перми, где осмотрел, как проходит первый этап реконструкции перрона, рулежных дорожек и установка телетрапов. На перроне укладывают специальный бетон для передвижения самолетов, там уже залито семь тысяч кв. метров из 30.

Из Перми до Краснокамска запустят «Ласточки»

  • Запуск первых 10 скоростных электропоездов «Ласточка» между Пермью и Краснокамском планируется открыть 1 сентября, а к 2023 году на маршруте будет курсировать уже 30 поездов в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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