Скоростные электропоезда «Ласточка» будут курсировать между Пермью и Краснокамском
Пермские активисты поддержали хабаровчан и были задержаны, губернатор посетил Лысьву, министр транспорта РФ осмотрел пермский аэропорт, Пермь и Краснокамск свяжут «Ласточки». Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
В Перми задержали активистов, поддержавших протесты в Хабаровске
- Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» провели акцию в поддержку жителей Хабаровска. Они собрались у здания законодательного собрания Пермского края и развернули плакаты «Хабаровск, Пермь с тобой». Затем они прошли по эспланаде, скандируя «Я — мы Фургал». Акция закончилась задержанием семерых протестующих, которые были доставлены в отдел полиции.
Губернатор Дмитрий Махонин посетил Лысьву
- Глава региона Дмитрий Махонин провел рабочую поездку в Лысьву, где он ознакомился с проведенными работами на стадионе спортивной школы в Лысьве. Осмотрел строительство нового детсада на 240 мест и модельную библиотеку, которая откроется в сентябре 2020 года.
Министр транспорта осмотрел проведение ремонта пермского аэропорта
- Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих посетил аэрогавань Перми, где осмотрел, как проходит первый этап реконструкции перрона, рулежных дорожек и установка телетрапов. На перроне укладывают специальный бетон для передвижения самолетов, там уже залито семь тысяч кв. метров из 30.
Из Перми до Краснокамска запустят «Ласточки»
- Запуск первых 10 скоростных электропоездов «Ласточка» между Пермью и Краснокамском планируется открыть 1 сентября, а к 2023 году на маршруте будет курсировать уже 30 поездов в сутки.
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