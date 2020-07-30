Автомобиль влетел в группу детей-велосипедистов в Перми

Четырех пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми автомобиль влетел в группу детей на велосипедах. Травмы получили четыре ребенка.

«Вечером 29 июля легковушка наехала на группу велосипедистов», — передает «Рен ТВ».

Отмечается, что дети были доставлены в медучреждения, один из них — в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней степени тяжести, двое получили легкие травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

В прошло месяце в Кургане сотрудник ОМОНа насмерть сбил ребенка на велосипеде. Известно, что водитель двигался с превышением скорости. Осложняли дорожную обстановку около 20:00 дождь и мокрая дорога. А в Челябинской области велосипедиста сбил сотрудник ГИБДД. В результате пострадавший был госпитализирован с травмами.