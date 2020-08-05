Число заражений снижается, но власти не торопятся снимать карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 августа — 239-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 149-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 430 случаев заражения, выздоровели 8 412и скончались 270 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 871 894 (+5 267) случая заражения. Вылечились 676 357 (+7 331) пациентов — более 77% от заболевших. Умерли 14 606 (+116) человек — почти 1,7% от заразившихся.

Заболеваемость снижается

По данным оперштаба, на утро 6 августа в Челябинской области зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом за сутки. Тренд на снижение заболеваемости укрепляется: накануне выявили 99 заболевших, перед этим 103 и 107 соответственно. «С начала пандемии на Южном Урале произошло 12 430 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3706 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли за сутки четыре пациента в возрасте от 56 до 80 лет, у всех COVID осложнил тяжелые болезни». Выздоровели за то же время 57 человек, всего с начал пандемии — 8412 жителей области.

Но карантин продлят

Губернатор Алексей Текслер продлит карантин еще на две недели, сообщили источники URA.RU в правительстве региона. Решение будет принято, несмотря на продолжающееся снижение заболеваемости — «Дело в том, что, с учетом сделанных ранее точечных послаблений, практически последним рубежом остается разрешение проводить массовые мероприятия. Но это может привести к росту заболеваемости, которую только что удалось взять под контроль. Чего, конечно, хочется избежать», — рассказал собеседник. В пресс-службе правительства заявили, что решение будет приниматься, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ковида стало меньше, но пневмоний больше

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что каждые сутки в городе заболевают пневмонией порядка сотни человек, из них в больницу попадают 70-90. Но не у всех подтверждается коронавирус. «Ковида стало меньше, но пневмоний больше. Если сравнивать неделю июля с этим же периодом 2019 — в 10 раз рост. Если сравнить месяц к месяцу, то в 2-2,5 раза», — отметил Бердников. Напомним, на Южном Урале Рост числа внебольничных пневмоний произошел и на территории всего региона: в 4,8 раза, или на 378% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Заразившихся медиков оставили без выплат

Более 619 тысяч рублей не досчитались медики Дорожной клинической больницы РЖД в Челябинске, заболевшие коронавирусом. Однако стоило вмешаться прокуратуре, как комиссия была создана и в срочном порядке оформила документы на девять врачей и сотрудников больницы. Сейчас им выплатили положенные деньги.

Челябинск получит новую инфекционную больницу

Делегация Челябинской области побывала в Уфе, где изучила опыт возведения республиканской инфекционной больницы. Сейчас власти ведут переговоры с той же компанией, которая ее построила. Проект башкирской «Коммунарки» архитекторы во главе с уроженцем Магнитогорска Андреем Старцевым разработали всего за пять дней. Скорее всего, практически такое же лечебное учреждение на 450 мест уже к зиме появится и в Челябинске — осталось лишь определиться с местом и ценой.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Пришкольные лагеря в Челябинске в этом году уже не откроются. Решение было принято администрацией города после консультаций с Роспотребнадзором.

Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, куда челябинцы собираются поехать в августе. Самые популярными направлениями Сочи и Анапа. На третьем месте собственно челябинский Чебаркуль (точнее, курорты на расположенных рядом озерах). Далее следуют Геленджик, Санкт-Петербург, Алушта, Ялта, Севастополь, Казань и Евпатория.

Одновременно в несколько раз вырос спрос на водные лыжи, вейк- и ниборды, надувные круги и матрасы. Интерес к товарам для походов и отдыха на природе в июле оказался на 9% выше, чем год назад.

До 9 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.