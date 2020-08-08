Спасти от коронавируса могут только антитела, уверены специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 августа, — 242-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 152-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, за последние сутки в мире заразились еще 280 203 человека, общее число инфицированных достигло 19 798 395. Из них выздороветь удалось уже 12 715 114 людям (+182 699). Жертвами COVID-19 стали 729 797 пациентов.

Первую строчку в антирейтинге стран по числу подтвержденных случаев заражения по-прежнему занимают США, где соответствующий диагноз поставлен уже 5 149 663 американцам. Следом идет Бразилия, где зарегистрировано 3 013 369 инфицированных. Тройку лидеров замыкает Индия — 2 152 020, а Россия находится на четвертом месте с 882 873 заболевшими.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, как можно защититься от вируса, если заразился член семьи. По его словам, риск инфицирования снизит введение иммунной сыворотки от переболевшего. Такой подход также может облегчить состояние и спасти жизнь на ранних стадиях COVID-19.

Коронавирус в России

Прямые выплаты россиянам стали самой эффективной мерой помощью в период пандемии, но на постоянной основе бюджет страны такие расходы не потянет, считает экономист Константин Селянин. Однако выплаты многодетным семьям, безработным и врачам могут все же сохраниться.

Осенью будет вспышка заболеваемости коронавирусом среди тех людей, которые долго сидели дома на самоизоляции. Так считает глава научно-исследовательского института эпидемиологии Пастера Арег Тотолян. Такие люди не получили пассивную иммунизацию, но рано или поздно им придется вернуться к привычному образу жизни. Тогда для них и возрастет риск заразиться.

Облегчить состояние человека с коронавирусной инфекцией могут только антитела, которые врачи вводят пациентам внутривенно. Так директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал слух о том, что в борьбе с вирусом помогают вина, арахис, фисташки и какао.

Коронавирус в мире

Правительство Украины решило временно закрыть контрольные пункты въезда на границе с Крымом из-за COVID-19. Такое решение, сказал министр Кабинета министров страны Олег Немчинов, поможет предотвратить распространение инфекции.

В Абхазии выявлен первый зараженный среди туристов . Им стал гражданин России, которого уже вывезли на родину для лечения. Всего в стране за прошедшие сутки заболели 14 человек, за все время пандемии — 134, трое из которых скончались.

В Бразилии число жертв коронавируса достигло 100 477 на 3 млн заражений. В связи с этим национальный Верховный суд объявил трехдневный траур . Такое в стране происходит второй раз. Впервые это произошло 10 мая, когда число смертей превысило отметку в 10 тысяч.