С 1 сентября на обед у школьников будет только несколько минут

Дети должны будут успевать поесть за 10 минут, предупреждают учителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики школ Москвы и Санкт-Петербурга будут приходить на уроки в разное время и есть за 10 минут. Об этом рассказали учителя школ двух столиц.

«Звонок на первый урок прозвенит с 08:15 до 10:20. позднее всего на занятия придут учащиеся шестых и восьмых классов. Из дома они могут добираться самостоятельно, уроков при этом меньше, чем у старшеклассников», — передает телеканал 360 со ссылкой на учителя одной из школ Санкт-Петербурга. Заканчивать занятия ученики этих классов будут около 16:00.

Такое расписание создаст большие неудобства семьях, где в школу ходят несколько детей, отмечают педагоги. Обычно родители возили всех детей в школу вместе, либо старшие дети водили с собой младших, однако теперь этот процесс усложнится. Учителя ждут сложностей и с питанием — при посещении столовых учеников планируется разделять на группы по три-четыре класса, из-за чего у детей будет примерно 10 минут на трапезу.

В случае заражения ученика коронавирусом, на карантин будет отправлен весь класс, рассказали учителя. Если заразиться учитель-предметник, в таком случае, на карантин будут отправлены все классы, в которых работает конкретный педагог. Учителя также предупреждают о неясности с пропусками уроков по записке от родителей. «В сентябре родители должны быть готовы, что любой пропуск будет заканчиваться походом к врачу».

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