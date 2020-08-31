Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик остался без помощника: Александр Борщевский 1 сентября возглавил МБУ «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку». Об этом URA.RU сообщили несколько источников в городских структурах власти и подтвердили в пресс-службе мэрии.
По словам собеседников агентства, сменщик Борщевского, который работал с Ковальчиком еще в областном министерстве экономики (откуда тот перешел в мэрию в начале 2019 года), до сих пор не определен. «Рассматривалось несколько кандидатур, но никаких решений (окончательное согласование — за главой города) пока не принято — Ковальчик остается без помощника», — поделился инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало о других кадровых перестановках на третьем этаже «серого дома» за последнее время. Так, 29 июля свой пост покинул вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов (пока не вышел на новое место работы). А за день до этого у главы Екатеринбурга Александра Высокинского появился новый советник — бывший подводник Александр Григорьев, занимающийся «организационно-аналитическими и общими вопросами».
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «