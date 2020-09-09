«ВСМПО-Ависма» в кризис потратит 2,3 млрд рублей

Новый кузнечный комплекс планируют запустить в эксплуатацию в начале 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация ВСМПО-Ависма» планирует потратить 2,3 млрд рублей на новый кузнечно-прессовый комплекс. Производственная установка является инвестиционным проектом развития предприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации.

«Масштабная инвестиционная программа включает в себя развитие плавильных, кузнечных, прокатных, механообрабатывающих комплексов. Новый кузнечный комплекс планируют запустить в эксплуатацию в начале 2022 года. В целях обеспечения стабильного денежного потока „ВСМПО-Ависма“ разработала равномерный график финансирования проекта», — говорится в сообщении.

Прессовый комплекс (печи и адьюстажное оборудование) будет оборудован в кузнечно-штамповочном цехе. Сейчас там освобождается территория под пресс и манипуляторы. В соответствие с проектом будут построены еще четыре нагревательных агрегата. Фундамент для двух из четырех печей будет сдан заказчику в первой половине сентября.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды. Выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции и секвестировало все непрофильные расходы. В городе также отмечен шестикратный рост безработицы. Экс-гендиректор корпорации Максим Кузюк объяснял сокращение штата предприятия тем, что «не все сотрудники обладали достаточной квалификацией и относились к работе должным образом».

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.