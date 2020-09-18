В Кремле ответили о роли иностранных спецслужб в деле Навального

В Кремле заявили, что ограничены в проведении расследования Фото: Павел Бедняков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Россия ограничена в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным, поэтому пока нельзя сказать, стоят ли за ситуацией иностранные спецслужбы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что за делом Навального стоят иностранные спецслужбы заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает RNS . Этот вопрос журналист URA.RU задал Пескову во время конференц-колла. «Мы не можем заявить о согласии или несогласии с ним в вопросе с этой ситуацией. Вопросов тут больше, чем ответов, мы ограничены в проведении расследования — выяснилось, что какие-то предметы были ликвидированы и увезены из России, нет возможности у нас ознакомиться с результатами анализов. Это усложняет процесс расследования», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что отравляющие вещества не были найдены в лабораториях Омска и Москвы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции, Швеции и Организация по запрещению химического оружия. «Все это вызывает вопросы, но затрудняет наши попытки выяснить, что произошло», — резюмирует Песков. Он также подчеркнул, что не располагает данными о том, сотрудничает ли блогер со спецслужбами.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали сначала в местной больнице, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина обнаружены следы яда из группы «Новичок». Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что если бы блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», он умер бы в течение нескольких минут,