Россияне стали реже ездить на автобусах

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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, общественный транспорт, автобус на газу
В 2015 году пассажиропоток на автобусе в России составил 11,2 млрд человек, в 2019-м уже 10,4 млрд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд», — пишет News.ru, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики. По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, пассажиропоток на междугородных маршрутах регулярных перевозок мог снизиться из-за того, что РЖД стали предлагать более дешевые перевозки на электричках.

Смирнов добавил, что в некоторых сельских населенных пунктах исчезает необходимость в регулярных автобусных рейсах, так как численность населения в них снижается. В свою очередь в Москве люди стали больше пользоваться трамваями, так как автобусы больше стоят в пробках, добавил он. Кроме того для россиян стали дешевле и доступнее услуги такси, отметил Смирнов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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