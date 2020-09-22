Россияне стали реже ездить на автобусах по маршрутам регулярных перевозок. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Если в 2015 году пассажиропоток составлял 11,2 млрд человек, то в 2019-м — уже 10,4 млрд», — пишет News.ru, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики. По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, пассажиропоток на междугородных маршрутах регулярных перевозок мог снизиться из-за того, что РЖД стали предлагать более дешевые перевозки на электричках.
Смирнов добавил, что в некоторых сельских населенных пунктах исчезает необходимость в регулярных автобусных рейсах, так как численность населения в них снижается. В свою очередь в Москве люди стали больше пользоваться трамваями, так как автобусы больше стоят в пробках, добавил он. Кроме того для россиян стали дешевле и доступнее услуги такси, отметил Смирнов.
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