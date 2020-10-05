05 октября 2020

Свердловский губернатор меняет планы из-за Путина

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INNOPROM ON-LINE: меры поддержки промышленности. Необр, куйвашев на экране
Губернатор на сутки перенес заседание оперштаба из-за того что работает в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев перенес заседание расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований и работает в Москве. Об этом сообщил источник URA.RU в окружении главы региона.

Губернатор Евгений Куйвашев, который в понедельник находился в Москве, не прилетел в регион и сегодня примет участие в Совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Запланированное на 6 октября заседание оперштаба состоится в среду, 7 октября, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики главы региона. По данным агентства, на мероприятии помимо оценки текущей ситуации будут обсуждаться условия, при которых может быть принято решение об ужесточении карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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