Свердловский губернатор меняет планы из-за Путина

Губернатор Евгений Куйвашев перенес заседание расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований и работает в Москве. Об этом сообщил источник URA.RU в окружении главы региона.
Губернатор Евгений Куйвашев, который в понедельник находился в Москве, не прилетел в регион и сегодня примет участие в Совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
Запланированное на 6 октября заседание оперштаба состоится в среду, 7 октября, сообщили URA.RU в Департаменте информационной политики главы региона. По данным агентства, на мероприятии помимо оценки текущей ситуации будут обсуждаться условия, при которых может быть принято решение об ужесточении карантина.
Подписывайтесь на URA.RU в