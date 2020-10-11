Кудрин раскрыл детали давнего конфликта с Медведевым

Алексей Кудрин был министром финансов РФ с 2000 по 2011 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, будучи министром финансов России, хотел уйти в отставку за полгода до того, как это случилось в 2011 году. Об этом решении он говорил Владимиру Путин, который тогда занимал пост председателя правительства РФ.

Кудрин раскрыл, что не рассчитывал на помощь Путина. «В феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович попросил меня остаться. Это известный факт», — сказал Кудрин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что отставка, которую инициировал тогда еще президент РФ Дмитрий Медведев, не стала для него потрясением.

Алексей Кудрин находился в должности главы Минфина РФ с 2000 по 2011 годы. В 2000-2004 и 2007—2011 годах он был вице-премьером. В сентябре 2011 года он был отправлен в отставку. Во время заседания комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики Медведев жестко отреагировал на слова Кудрина, сказанные им в Вашингтоне. Министр тогда заявил, что не видит себе места в правительстве Медведева из-за существующих между ними разногласий.