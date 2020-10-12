Андрей Турчак обсудил проект бюджета с федеральными вице-премьерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Треть средств, предусмотренных в проекте бюджета России на 2021 и плановые 2022—2023 годы, будут направлены на социальные расходы. Документ 12 октября обсуждался на площадке «Единой России» с участием федеральных вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко. По итогам совещания секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что проект бюджета получился сбалансированным.

К примеру, средства будут выделяться на формирование комфортной среды в городах и селах. Только на строительство 300 сельских домов культуры в 2021 году планируется потратить 3,3 млрд рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение детских школ искусств.

«Развитие физкультуры и массового спорта — еще один наш приоритет. В следующем году на это направление будет выделено 7,4 млрд рублей. Всего планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году», — сказал Андрей Турчак. Порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искусственным льдом. Еще около 2 млрд рублей — на крытые футбольные манежи. Отдельно в проекте бюджета прописаны задачи по развитию спорта в селах. Больше 1,3 млрд рублей будут пущены на ремонт спортивных залов почти в тысяче сельских школ.

В Курганской области жители сами выбирают проекты благоустройства Фото: пресс-служба «Единой России»

«На развитие села направлены не только мероприятия государственной программы, но и мероприятия целого ряда других программ и национальных проектов, — отметил руководитель фракции „Единой России“ в Госдуме Сергей Неверов. — В 2021—2022 годах на селе и в поселках городского типа будут построены новые современные школы, из них 19 — уже в следующем году». Кроме того, предусмотрено 34,65 миллиарда рублей на субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. К слову, из них городские агломерации получат порядка 4 млрд на закупку общественного транспорта.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова сообщила, что ряд местных муниципалитетов также получит поддержку областного бюджета на строительство объектов культуры, спорта и здравоохранения. А в Курганской области бюджет формировался с помощью проекта «Народный бюджет». С ним жители сами выбрали мероприятия по благоустройству, которые необходимо профинансировать региону, сообщил лидер единороссов в облдуме Марат Исламов.

Елена Чечунова сообщила о поддержке муниципальных проектов областным бюджетом Фото: пресс-служба «Единой России»

В «Единой России» рассчитывают привлечь свои партпроекты для того, чтобы бюджетные деньги были доведены до каждого жителя. «Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах — в регионах, муниципалитетах, сельской местности, — обратился Андрей Турчак к вице-премьерам. — От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям».

На следующей неделе Андрей Турчак и Сергей Неверов обсудят проект федерального бюджета с премьером Михаилом Мишустиным. После встречи единороссы будут готовы представить свои поправки в проект бюджета.