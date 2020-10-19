19 октября 2020

Россия ответила США на обвинения в кибератаках

© Служба новостей «URA.RU»
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РФ обвинили в атаках на инфраструктуру других государств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва отвергает обвинения против граждан России, якобы участвовавших в дестабилизирующей и хакерской деятельности. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне.

Ранее ФБР и Минюст США обвинили шестерых россиян. Их заподозрили в хакерских атаках и работе на Главное управление Генштаба РФ. В частности, россиян обвинили в распространении вируса NotPetya в 2017 году и нападениях на инфраструктуру других стран.

«Очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены на разогрев русофобских настроений, на развертывание „охоты на ведьм“ и шпиономании», — приводит RT выдержку из заявления посольства. Там отметили, что такие действия разрушают некогда прагматичные отношения Москвы и Вашингтона.

Обвинения в адрес россиян бездоказательны, заявили агентству в МИД РФ. По словам сотрудников министерства, они направлены на американскую аудиторию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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