Россия ответила США на обвинения в кибератаках

Москва отвергает обвинения против граждан России, якобы участвовавших в дестабилизирующей и хакерской деятельности. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне.
Ранее ФБР и Минюст США обвинили шестерых россиян. Их заподозрили в хакерских атаках и работе на Главное управление Генштаба РФ. В частности, россиян обвинили в распространении вируса NotPetya в 2017 году и нападениях на инфраструктуру других стран.
«Очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены на разогрев русофобских настроений, на развертывание „охоты на ведьм“ и шпиономании», — приводит RT выдержку из заявления посольства. Там отметили, что такие действия разрушают некогда прагматичные отношения Москвы и Вашингтона.
Обвинения в адрес россиян бездоказательны, заявили агентству в МИД РФ. По словам сотрудников министерства, они направлены на американскую аудиторию.
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