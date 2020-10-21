Руководители челябинского района заболели коронавирусом

Тесты на коронавирус подтвердили заболевание у главы Карталинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карталинский район (Челябинская область) остался без руководителей. Ушли на больничный глава района Анатолий Вдовин и его первый заместитель Арсений Куличков. У обоих диагностирован коронавирус, сообщили URA.RU в администрации. Еще два руководителя района также находятся на больничном. Также подтвердился COVID-19 у мэра Верхнего Уфалея Веры Усковой.

«У меня подтвердились тесты на COVID, а КТ показало небольшое поражение легких. Лечусь дома, но продолжаю руководить районом в дистанционном режиме — сообщил URA.RU Вдовин. — Коронавирус также у моего первого заместителя Куличкова. Еще один заместитель Галина Клюшина и руководитель аппарата Елена Борисова лечатся от ОРВИ».

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова больше недели ждала результаты теста на анализа на COVID и за это время уже успела поправиться. «Анализ брали в середине прошлой недели, результат пришел только 21 октября. За эту неделю я почти выздоровела. Нахожусь дома на самоизоляции, работаю удаленно, чувствую себя намного лучше», — сообщила URA.RU Ускова.

Вдовин стал двенадцатым главой в регионе, у кого диагностировали коронавирус. Болеют мэр Магнитогорска Сергей Бердников, мэр Троицка Александр Виноградов, глава Нагайбаского района Иван Сурменев и глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

Излечились от COVID мэр Снежинска Игорь Сапрыкин, глава Увельского района Сергей Рослов, глава Кизильского района Александр Селезнев, глава Сосновского района Евгений Ваганов, и. о. главы Пластовского района Андрей Пестряков. Прежний глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября.