Захарова обвинила НАТО в короткой исторической памяти

Немецкий генерал-лейтенант объединенных сил НАТО в Европе Йорг Фольмер искажает историческую правду, что говорит о короткой памяти Североатлантического альянса. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
«На вопрос журналиста о том, рассматривает ли НАТО Россию в качестве врага, немец ответил: „С учетом нашей общей истории, враг — это слишком сильное слово. Россия — противник“», — написала Захарова. Она отметила, что противниками России в Великой Отечественной войне были не немцы, а фашисты.
По словам Захаровой, что Фольмер считает, что Россия пытается настроить Швецию против НАТО. «Натовцы заговариваться начали», — резюмировала она.
Ранее Захарова рассказала, что военные учения США угрожают безопасности в мире. По ее словам, у этих учений могут быть «катастрофические последствия», передает агентство Nation News.
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