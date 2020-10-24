Захарова обвинила НАТО в короткой исторической памяти

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Медиа-форум
Мария Захарова отметила, что противниками России в Великой Отечественной войне были не немцы, а фашисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Немецкий генерал-лейтенант объединенных сил НАТО в Европе Йорг Фольмер искажает историческую правду, что говорит о короткой памяти Североатлантического альянса. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

«На вопрос журналиста о том, рассматривает ли НАТО Россию в качестве врага, немец ответил: „С учетом нашей общей истории, враг — это слишком сильное слово. Россия — противник“», — написала Захарова. Она отметила, что противниками России в Великой Отечественной войне были не немцы, а фашисты.

По словам Захаровой, что Фольмер считает, что Россия пытается настроить Швецию против НАТО. «Натовцы заговариваться начали», — резюмировала она.

Ранее Захарова рассказала, что военные учения США угрожают безопасности в мире. По ее словам, у этих учений могут быть «катастрофические последствия», передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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