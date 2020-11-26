В руководстве свердловского МЧС не согласны с жалобами на выплаты

Сотрудники жалуются на необоснованные взыскания Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководство Главного управления МЧС России по Свердловской области не согласно с информацией о намеренном лишении премий сотрудников. Свою точку зрения врио руководителя Сергей Щербаков изложил в официальном письме, направленном в URA.RU.

«В 2020 году отмечается снижение количества должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, в сравнении с 2019 годом. Порядок премирования личного состава определен приказами МЧС России и Главного управления, которые доведены до всего личного состава. Сотрудники, подлежащие премированию, согласно Положению, получают премию в одном и том же объеме денежного довольствия, не зависимо от сэкономленных средств, за счет тех сотрудников, кто имеет взыскания. Дополнительных денежных средств на премирование личного состава по случаю 30-летия МЧС России не выделялось», — говорится в письме.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС жалуются, что в конце года им намерено выносят взыскания, чтобы лишить годовой премии. За счет экономии на сотрудниках, лишенных премии, некоторые их коллеги могут получить дополнительно по 200-300 тысяч, сообщали работники МЧС.