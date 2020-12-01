Единороссы отметили день рождения партии и помогли всей стране

Андрей Турчак поблагодарил добровольцев за помощь гражданам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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«Единая Россия» 1 декабря отметила свой 19-й день рождения волонтерскими акциями по всей стране. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что весь 2020 год для партии проходит под знаком добровольчества. Поэтому сегодня и депутаты, и сторонники «Единой России», и активисты волонтерских центров занимаются помощью тем, кто в ней нуждается.

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям, — сказал Андрей Турчак. — В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц».

Одно из наиболее востребованных направлений — автоволонтерство. Добровольцы, среди которых депутаты разных уровней, отвозят врачей на вызовы к пациентам, договорились с владельцами автомоек о бесплатной дезинфекции машин. Ряду больниц реготделения партии передали в пользование свои служебные машины, а также партийные активисты закупили для наиболее пострадавших от ковида регионов новые реанимобили. Сейчас «Единая Россия» вместе с правительством разрабатывает нормативную базу для появления бесплатного такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае.

Курганские активисты помогают сотрудникам ковидных госпиталей Фото: пресс-служба «Единой России»

Кроме того, волонтеры лично доставляют больным на дом бесплатные лекарства. Такая практика, к примеру, широко распространена в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области. А в Волгоградской области партия сократила расходы на работу регионального отделения и закупила лекарства от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых жителей на 10 миллионов рублей. По всей стране волонтерские центры «Единой России» развозят продуктовые наборы для врачей. А в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа активисты готовят для врачей домашнюю выпечку.

«Уже весной мы начали обеспечивать горячим питанием сотрудников инфекционной и второй городской больницы, приобрели и передали лечебным учреждениям два легковых автомобиля, летом — реанимобиль, наши волонтеры ежедневно предоставляют свои автомобили для оперативной доставки анализов на коронавирус. По мере возможности депутаты выступают в качестве волонтеров-водителей», — поделился лидер курганских единороссов Евгений Кафеев.

В Свердловской области Шалинская ЦГБ получила от единороссов 20 ультрафиолетовых излучателей и 16 тысяч масок Фото: пресс-служба «Единой России»

Жители регионов приходят работать в волонтерские центры «Единой России» целыми семьями. К примеру, в Вологодской области сотрудница одной из школ Наталья и ее 12-летний сын Арсений вместе разносят продукты пожилым. «Все лето я помогал маме: таскал продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, что во время летних каникул нужно только отдыхать. Помогать людям гораздо лучше», — сказал Арсений. Также в работу активно включились студенты медвузов. В колл-центрах они принимают звонки по вызову врача на дом, оперативно передают пациентам назначения медиков.

В Свердловской области единороссы по традиции запустили декаду личных приемов граждан в честь дня рождения партии. Секретарь местного реготделения «Единой России» Виктор Шептий рассказал: «В этом году изменился формат, и общение проводится в режиме онлайн или по телефону. Тем не менее, жители, как и прежде, смогут рассказать о своих проблемах или предложениях депутатам всех уровней».

Добровольцы помогают справиться не только с последствиями пандемии. В Приморье волонтерский центр партии участвует в ликвидации последствий ледяных дождей: организованы полевая кухня, раздача газовых баллонов, уборка завалов и доставка питьевой воды с продуктами.