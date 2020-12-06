Ввести строгие ограничения в новогодние каникулы призвает Совфед

Ввести в регионах дополнительные ограничения на праздники и несколько недель после них, чтобы уберечь людей от активных контактов, призвал член комитета Совета Федерации по социальной политике кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Сенатор убежден, что таким образом в стране можно будет остановить рост случаев заражения COVID-19.
«Было бы правильно ввести дополнительные ограничения на праздники, чтобы уберечь людей от активных контактов на каникулах. Я также призываю наших граждан отнестись ответственно к своему здоровью и не нагружать дополнительно бригады скорой помощи и медиков заболеваниями, спровоцированными „долгим весельем“», — заявил Леонов «Известиям».
По словам сенатора, в праздничные выходные на врачей приходится большое количество госпитализаций. «Важно, чтобы в условиях пандемии, когда основные силы брошены на COVID, машин „скорой“ и мест в больницах хватило всем, кто будет нуждаться в помощи», — добавил Леонов.
На 6 декабря в России зафиксировано рекордное количество случаев новой коронавирусной инфекции — 29 039. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, в конце следующей недели все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, писало RT.
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