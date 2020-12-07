В Екатеринбурге ищут COVID-пациентку, которой медик желал смерти

Врачи сомневаются, что случай имел место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ГКБ №14 Екатеринбурга нашли медбрата по имени Максим, который, по словам родственников пожилой пациентки, желал смерти больным коронавирусом, лежащим в реанимации. Об этом URA.RU сообщили источники во врачебных кругах Екатеринбурга. При этом найти «вторую сторону» — пациентку или ее родственников, которые сообщили о случившемся, пока не удается.

«Медбрат известен, а вот пациентку и родственников найти пока не удается — никто из них не обращался, — рассказал собеседник. Врачи высказывают предположение, что случай вообще мог быть выдуман. «С 90% поражения легких мало кто выживает, даже среди молодых. Если 80-летнюю пациентку с таким состоянием откачали — так это подвиг!» — говорят медики.

Об инциденте в ГКБ №14, напомним, рассказали родственники 80-летней женщины, которая поступила в больницу с коронавирусом и поражением 90% легких. По рассказу ее внучки, медбрат Максим заявил пациентам, лежащим в реанимации, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил умертвляющий укол. По словам родственников, бабушку выписали домой недолеченной и на днях снова госпитализировали — уже в другую больницу. Свердловский оперштаб сообщал накануне, что по публикациям СМИ об этом горздрав Екатеринбурга проводит проверку.