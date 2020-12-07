07 декабря 2020

В Екатеринбурге ищут COVID-пациентку, которой медик желал смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Врачи сомневаются, что случай имел место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ГКБ №14 Екатеринбурга нашли медбрата по имени Максим, который, по словам родственников пожилой пациентки, желал смерти больным коронавирусом, лежащим в реанимации. Об этом URA.RU сообщили источники во врачебных кругах Екатеринбурга. При этом найти «вторую сторону» — пациентку или ее родственников, которые сообщили о случившемся, пока не удается.

«Медбрат известен, а вот пациентку и родственников найти пока не удается — никто из них не обращался, — рассказал собеседник. Врачи высказывают предположение, что случай вообще мог быть выдуман. «С 90% поражения легких мало кто выживает, даже среди молодых. Если 80-летнюю пациентку с таким состоянием откачали — так это подвиг!» — говорят медики.

Об инциденте в ГКБ №14, напомним, рассказали родственники 80-летней женщины, которая поступила в больницу с коронавирусом и поражением 90% легких. По рассказу ее внучки, медбрат Максим заявил пациентам, лежащим в реанимации, что желает им смерти и с удовольствием бы поставил умертвляющий укол. По словам родственников, бабушку выписали домой недолеченной и на днях снова госпитализировали — уже в другую больницу. Свердловский оперштаб сообщал накануне, что по публикациям СМИ об этом горздрав Екатеринбурга проводит проверку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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