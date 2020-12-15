Суд оштрафовал пермскую больницу за нарушение карантина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 декабря, — 375-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 281-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 707 945 (+26 689) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 25 339 (+320 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 19 407 (+326) человек, умерли — 1416 (+33), в том числе непосредственно от COVID-19 — 879 (+18 за сутки).

Пандемия коронавируса в Перми усиливается. За минувшие сутки в регионе обновили антирекорд по числу новых случаев заражения (320 заболевших COVID-19). Значение коэффициента распространения инфекции (Rt) продолжает держаться выше единицы — это означает, что темп заражения в регионе постоянно увеличивается. Сейчас в больницах региона находится 2083 человека, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус выявлен у жителей 32 муниципалитетов Пермского края. Больше всего фактов заболевания COVID-19 подтверждено в Перми — 137 случаев . В Чайковском выявлено 45 новых случаев заражения, в Березниках — 26, Пермском районе — 16, а Кунгуре — 11. От четырех до восьми случаев заражения в минувшие сутки подтверждено в Губахе, Верещагино, Кунгурском районе, Лысьве, Чернушке, Очере, Краснокамске, Чусовом, Большой Соснове и Соликамске.

Пациентам без подтвержденного COVID-19 выдают бесплатно лекарства. Теперь медикаменты от врачей получают не только пермяки с подтвержденным коронавирусом или внебольничной пневмонией, но и тех, у кого подозревают COVID-19. Пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, лекарства на дом приносит врач один раз в пять дней .

Больницу главы минздрава наказали за нарушение карантина. Районный суд на 100 тысяч рублей оштрафовал больницу имени С. Н. Гринберга, которую до ноября 2020 года возглавляла министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Краевой суд подтвердил законность штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ за то, что руководство больницы в июле 2020 года длительное время (5-12 дней) скрывало факты заражения своих сотрудников , хотя должно было направить уведомление в течение двух часов с момента обнаружения.

В Пермском крае определили размер ковидных выплат медикам. Врачи скорой медпомощи получат 900 рублей за одну нормативную смену, средний медперсонал скорой — 450 рублей, младший медперсонал — 210 рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим медпомощь в условиях круглосуточного стационара.