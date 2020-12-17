Многие категории медиков, работающие с COVID-пациентами, не получают выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медикам Качканарской больницы действительно не платят за работу с COVID-пациентами. Как заявил URA.RU депутат местной думы Габбас Даутов, терапевты амбулаторного звена и работники акушерско-гинекологического отделения вынуждены работать с зараженными пациентами. Однако такая ситуация наблюдается и в других городах региона.

«К ним ведь приходят всякие — с симптомами, без симптомов, с тестами и без. Рассортировать сложно. Они всех принимают. Сегодня привозят пациентку без теста, и они ее принимают, а завтра у нее обнаруживают коронавирус», — пояснил депутат. По его словам, медики обращались к руководству больницы с вопросом о коронавирусных выплатах, но получили отказ. «Идти на конфликт они боятся, чтобы не потерять работу», — прокомментировал Габбас Даутов.

Он добавил, что на следующей неделе главврач Валерия Мартемьянова должна отчитаться о состоянии здравоохранения в Качканаре на заседании городской думы. «Больных много, нагрузка на медиков очень большая. Людей не хватает. Ну и желание сэкономить на тех, кто работает, у руководства, как всегда, имеет место», — рассказал Габбас Даутов. Однако, подчеркнул он, проблема носит не специфически качканарский характер — такая же ситуация наблюдается и в других муниципалитетах области. «Мне звонили из Новой Ляли — там все то же самое», — поделился депутат.

Ранее вопрос о невыплатах качканарским медикам прозвучал на пресс-конференции президента Владимира Путина, который обещал разобраться в ситуации. Министр здравоохранения Свердловской области прокомментировал, что медицинское учреждение не работает как ковидный госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. URA.RU обратилось в ведомство за дополнительным комментарием по высказыванию Даутова, ответ пока не поступил.