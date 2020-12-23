В ЛДПР ХМАО усилился раскол после назначения куратора из Тюмени

В ХМАО ЛДПР погрязло во внутрипартийных разборках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В югорском отделении ЛДПР обострился внутрипартийный конфликт после смены регионального координатора, которым стал депутат тюменской областной думы Артем Зайцев. Об этом URA.RU сообщил источник из стана либерал-демократов ХМАО.

«Назначение прошло стремительно, никто даже не удосужился спросить мнение партийного актива. А зачем нам нужен руководитель, который живет в другом регионе? Он не может быть в повестке настолько плотно как те, кто работает здесь, на местах», — рассказал инсайдер.

Сам Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что никакого раскола в рядах югорского ЛДПР нет. «Сегодня идет активное формирование аппарата регионального отделения, он будет состоять из людей, которые работают в структуре отделения. Нельзя сказать, что назначен человек из другого субъекта. Я избирался в 2016 году [в Тюменскую областную думу] по единому избирательному округу, который включает в себя территорию Югры и Ямала. За время работы побывал во всех крупных городах и районных центрах. Был даже в отдаленных поселках ХМАО. Решение о моем назначении было принято не для того, чтобы я приехал в Югру и разобрался с какими-то проблемами, а чтобы консолидировать усилия все трех субъектов большой Тюменской области на выборах 2021 года», — прокомментировал Зайцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре вместо Евгения Данникова на пост руководителя регионального отделения был избран Артем Зайцев. Это еще больше усилило разговоры о распрях внутри партии после того, как депутат Думы ХМАО Игорь Винников публично заявил о том, что ЛДПР в Югре нуждается в перезагрузке, и затем вышел из состава фракции.