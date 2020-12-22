Алексей Орлов исполняет обязанности мэра Екатеринбурга с 22 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга может появиться должность советника мэра по безопасности и противодействию коррупции. Как сообщил источник URA.RU, ее может занять бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Степан Кляйзер. По данным агентства, эту идею лоббируют советники губернатора Евгения Куйвашева — экс-начальник свердловского УФСБ Борис Козиненко и бывший глава регуправления ФСО Юрий Николаенков.

«Козиненко и Николаенков хотят, чтобы ветеран полиции Кляйзер стал советником [врио мэра Алексея] Орлова по борьбе с коррупцией. Учитывая, что на его счету сотни раскрытых дел, включая расследования против некоторых чиновников администрации из старого состава», — поделился источник. Другой инсайдер уточнил, что с самим Орловым это пока не обсуждали. Дал ли Кляйзер предварительное согласие войти в команду врио мэра, пока не известно: в разговоре с корреспондентом экс-силовик не стал обсуждать эту тему.

По информации URA.RU, в случае отказа Кляйзера про идею создания новой должности в мэрии, скорее всего, забудут. В пресс-службе горадминистрации заявили, что не обладают информацией по этому вопросу. Оперативно связаться с Козиненко и Николаенковым не удалось. В настоящий момент у главы Екатеринбурга два штатных советника — бывший мэр Кургана Павел Кожевников и бывший подводник Александр Григорьев.

Накануне Александр Высокинский покинул пост главы Екатеринбурга. Его обязанности временно исполняет первый вице-мэр, экс-первый замгубернатора Алексей Орлов, перешедший в «серый дом» 21 декабря.