23 декабря 2020

Новая пиарщица Куйвашева заболела после его пресс-конференции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора СО Евгения Куйвашева. Необр
Юлия Хусаинова ушла на больничный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юлия Хусаинова, недавно назначенная руководителем департамента информационной политики Свердловской области, заболела после пресс-конференции главы региона Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Возникли какие-то проблемы со здоровьем, ушла на больничный», — сообщил инсайдер. Он не уточнил, может ли это быть связано с заражением коронавирусом. «Я работаю», — прокомментировала Юлия Хусаинова.

Руководитель ДИПа присутствовала на пресс-конференции на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 23 декабря. В ходе мероприятия глава региона рассказал, что привился от коронавируса еще летом. «Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил он.

Юлия Хусаинова заняла должность руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области 15 декабря. Бывший руководитель ДИПа Юлия Прыткова перешла на должность заместителя министра культуры региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...