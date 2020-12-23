Новая пиарщица Куйвашева заболела после его пресс-конференции

Юлия Хусаинова ушла на больничный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юлия Хусаинова, недавно назначенная руководителем департамента информационной политики Свердловской области, заболела после пресс-конференции главы региона Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Возникли какие-то проблемы со здоровьем, ушла на больничный», — сообщил инсайдер. Он не уточнил, может ли это быть связано с заражением коронавирусом. «Я работаю», — прокомментировала Юлия Хусаинова.

Руководитель ДИПа присутствовала на пресс-конференции на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 23 декабря. В ходе мероприятия глава региона рассказал, что привился от коронавируса еще летом. «Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже бессмертно», — заявил он.

Юлия Хусаинова заняла должность руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области 15 декабря. Бывший руководитель ДИПа Юлия Прыткова перешла на должность заместителя министра культуры региона.