Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Инвестбанка

У бывших членов набсовета отнимают квартиры и земельные участки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Суд арестовал имущество 19 бывших руководителей кредитной организации Инвестбанк, обанкротившейся еще в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Суд наложил арест на имущество, в чем бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось. В том числе на денежные средства, включая денежные средства, которые поступят на счета в будущем», — следует из определения суда, которое приводит РИА «Новости». У бывших членов наблюдательного совета Инвестбанка в основном арестована недвижимость: квартиры, гаражи и земельные участки.

Зачистка банковского рынка от недобросовестных финансовых организаций началась при председателе Центробанка Эльвире Набиуллиной в 2014 году. Лицензия Инвестбанка, образованного на базе свердловского банка «Гран», была отозвана в декабре того же года.

Российский регулятор до сих пор избавляет банковский сектор от финорганизаций, деятельность которых вызывает сомнения. Так, одним из последних банков, лишенных лицензии, стал коммерческий банк «ФинТех». Он занимал 241 строчку в банковской системе РФ, передает RT.