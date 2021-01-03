Собянин разрешил вакцинироваться еще двум категориям москвичей

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Работники банков и бюджетных учреждений смогут записаться на прививку 4 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве расширили список граждан, для которых станет доступна вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора», — заявил Собянин. Также прививку могут получить сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Эти категории граждан смогут записаться на процедуру уже 4 января.

Ранее открыли запись на вакцинацию для москвичей с хроническими заболеваниями, работников строительного комплекса и студентов старше 18 лет, пишет «Царьград». Также процедуру могут пройти пожилые люди, занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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