05 января 2021

Что можно и нельзя в Рождественский сочельник. Основные правила праздника

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Звон-благовест в Храме-колокольне «Большой Златоуст». Екатеринбург, храм, церковь, вера, православная церковь, православие
В Сочельник принято есть сладкую кашу, но все дела по дому лучше отложить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Православные верующие 6 января отмечают Рождественский сочельник. Это последний день поста, за которым следует один из самых важных религиозных праздников — Рождество Христово. Что можно, а что нельзя делать перед Рождеством — в нашем материале.

«Сочельник установлен еще в древности, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и с чистым сердцем встретили Рождество Спасителя», — пишет «Sputnik Грузия». Уточняется, что пост в Сочельник более строгий, чем в другие дни последней недели Рождественского поста.

Что нужно делать в Сочельник:

  • В этот день принято есть «сочиво» — сладкую пшеничную кашу с медом. Такое блюдо служит символом воскресения Христа и дальнейшей благополучной жизни.
  • В сочельник православные христиане вспоминают библейских волхвов. По легенде, они пришли с Востока и подарили будущему Спасителю дары: золото, ладан и смирну.
  • Некоторые соблюдают пост. Есть нельзя до появления первой звезды на небе. После верующие садились за праздничный стол.
  • Готовить праздничный ужин — еще одна традиция сочельника. На ужин обычно подавалось 12 постных блюд, а стол оформляли новой праздничной скатертью.
  • Если в этот день положить бумажные деньги в углы стола, весь год семья не будет болеть. В доме наступит счастье и благополучие.
  • Многие в сочельник идут в церковь на богослужение. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса открыты не все храмы.

Что нельзя делать в Сочельник:

  • Наши предки в сочельник не пользовались ножами и другими острыми предметами. Считалось, что это сулит неприятностями. Соответственно, охота была под запретом, как и шитье.
  • Любые домашние дела в этот день тоже откладывались. Уборку нельзя было проводить 6 января, а также в само Рождество.

Ранее на официальном сайте РПЦ появилась информация, что рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя с 6 на 7 января будет проводиться только по приглашениям. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Однако верующие смогут посмотреть прямую трансляцию на ТВ и в интернете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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