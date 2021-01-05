Православные верующие 6 января отмечают Рождественский сочельник. Это последний день поста, за которым следует один из самых важных религиозных праздников — Рождество Христово. Что можно, а что нельзя делать перед Рождеством — в нашем материале.
«Сочельник установлен еще в древности, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и с чистым сердцем встретили Рождество Спасителя», — пишет «Sputnik Грузия». Уточняется, что пост в Сочельник более строгий, чем в другие дни последней недели Рождественского поста.
Что нужно делать в Сочельник:
- В этот день принято есть «сочиво» — сладкую пшеничную кашу с медом. Такое блюдо служит символом воскресения Христа и дальнейшей благополучной жизни.
- В сочельник православные христиане вспоминают библейских волхвов. По легенде, они пришли с Востока и подарили будущему Спасителю дары: золото, ладан и смирну.
- Некоторые соблюдают пост. Есть нельзя до появления первой звезды на небе. После верующие садились за праздничный стол.
- Готовить праздничный ужин — еще одна традиция сочельника. На ужин обычно подавалось 12 постных блюд, а стол оформляли новой праздничной скатертью.
- Если в этот день положить бумажные деньги в углы стола, весь год семья не будет болеть. В доме наступит счастье и благополучие.
- Многие в сочельник идут в церковь на богослужение. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса открыты не все храмы.
Что нельзя делать в Сочельник:
- Наши предки в сочельник не пользовались ножами и другими острыми предметами. Считалось, что это сулит неприятностями. Соответственно, охота была под запретом, как и шитье.
- Любые домашние дела в этот день тоже откладывались. Уборку нельзя было проводить 6 января, а также в само Рождество.
Ранее на официальном сайте РПЦ появилась информация, что рождественское богослужение в московском Храме Христа Спасителя с 6 на 7 января будет проводиться только по приглашениям. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Однако верующие смогут посмотреть прямую трансляцию на ТВ и в интернете.
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