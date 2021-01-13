Челябинский экс-губернатор спас от кредиторов 2 млрд рублей

Борис Дубровский (в центре) и его дети сохранили контроль над имуществом и счетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался арестовать почти 2 млрд рублей на счетах экс-губернатора Бориса Дубровского и его детей Анны и Александра в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник», подконтрольного семье экс-главы региона. Это следует из базы данных суда.

«В удовлетворении ходатайства временного управляющего о принятии обеспечительных мер, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник», отказать. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — говорится в определении суда. Также суд отказался наложить арест на пентхаус Дубровского-старшего в центре Москвы, который оценивается в 900 млн рублей.

Как следует из документа, суд счел необоснованным мнение внешнего управляющего Ивана Васина о том, что арест жилья и 1,8 млрд рублей на счетах Дубровских приведет к восстановлению прав кредиторов ПО «Монтажник». «Временным управляющим не обоснована сумма заявленных требований, не представлено пояснений относительного того каким образом она сформировалась и из чего складывается», — говорится также в определении.

«Я намерен оспорить данное решение суда», — заявил URA.RU Васин. Александр Дубровский не ответил на звонок корреспондента агентства, с дочерью экс-главы региона и с ним самим также связаться не удалось — по имеющейся информации, Дубровский-старший находится за границей.

«Монтажник» строил в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Стройка, на которую потратили миллиарды рублей из казны региона, остановлена, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года суд ввел на предприятии внешнее наблюдение. По ходатайству внешнего управляющего было арестовано имущество на сумму почти 200 млн рублей. Долги ПО «Монтажник» перед кредиторами оцениваются примерно в 1 млрд рублей.