Во Внуково сравнили прибытие Навального с прилетом немцев в 1941

В пресс-службе аэропорта прокомментировали ажиотаж по поводу прилета блогера Навального Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

В московском аэропорту Внуково, куда 17 января должен прилететь из ФРГ Алексей Навальный, возвращение блогера сравнили со налетами самолетов фашистской Германии в 1941 году. Об этом представители аэропорта написали в своем официальном аккаунте в Twitter.

Один из пользователей приободрил smm-щика аэропорта Внуково и предупредил, что впереди будут два тяжелых дня. «Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно „встретили“ самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет, и мы уже многое повидали и пережили», — ответили на это во Внуково.

Позже представителям аэропорта пришлось объяснять смысл своего твита, поскольку не все пользователи поняли аналогию между возвращением Навального в Россию и началом Великой Отечественной войны. «Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось», — добавили в аэропорту. Представители Внуково уточнили, что за 80 лет работы они «стали свидетелями множества разных событий».

Внуково — старейший действующий аэропорт в Москве. Первая очередь аэропорта была введена в строй в 1941 году из-за вторжения фашисткой Германии на территорию СССР. В годы Великой Отечественной войны на территории аэропорта располагались Московская авиагруппа особого назначения, полк истребительной авиации ВВС, десантное подразделение, гвардейская и транспортная дивизии.

17 января во Внуково из Германии должен прилететь блогер Алексей Навальный. В прокуратуре РФ предупредили, что россияне, которые примут участие в акции в аэропорту Внуково в день прибытия блогера, будут привлечены к ответственности. Во ФСИН пообещали задержать Навального. Однако некоторые уверены, что сотрудники ведомства не будут этого делать прямо в аэропорту.

Во Внуково прокомментировали прилет блогера Алексея Навального скриншот Twitter

Но не все пользователи поняли сравнение прилета Навального с началом Великой Отечественной войны скриншот Twitter