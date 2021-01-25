Ройзман обратился к Путину из-за пыток в колониях РФ

Ройзман требует прекратить пытки в колониях и СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин должен решить проблему с пытками в колониях. Об этом заявил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, рассказывая о ситуации в иркутском СИЗО.

«Мне пишут по истории в иркутском СИЗО, когда после бунта в колонии часть зеков перевели в СИЗО-1 и руками других зеков начали пытать. Причем пытать невероятно жестоко. Была история с кипятильником, который зеку засунули в задний проход, он взорвался. Я хочу сказать, что в России пыточное СИЗО не одно, об этом знают все. Здесь для меня непонятная ситуация: есть глава государства, который способен это прекратить. Просто воля нужна», — заявил Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что к нему неоднократно обращались с аналогичными проблемами. По мнению Ройзмана, между тюрьмой и волей огромная разница. «Здесь человек может убежать, спрятаться, а там бежать некуда», — отметил экс-мэр Екатеринбурга. Он уточнил, что после истории в иркутском СИЗО нет никакого уголовного дела, хотя известны все исполнители.

Ранее на портале «Гулагу.нет» появилось письмо от сестры одного из заключенных, которая заявила о пытках своего 29-летнего брата Кежика Ондара, находящегося в исправительной колонии № 6 в Иркутской области». Девушка заявляет, что осужденный в тяжелом состоянии, но ее к нему не пускают. По ее словам, мужчине провели две операции на кишечнике, он уже стал инвалидом. При этом родных, кроме сестры, у него нет, так как Ондар — сирота. Молодой человек отбывает наказание за кражу лошадей.