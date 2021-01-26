В Сибири третий раз за месяц происходит экологическое ЧП

Красноярцам советуют не выходить из дома (Архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноярском крае третий раз с начала 2021 года ввели режим «черного неба». Об этом сообщает местный главк Роспотребнадзора.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — приводит данные Роспотребнадзора РИА «Новости». Режим «черного неба» продлится с 13 часов (9:00 по мск) 26 января до 19 часов (15:00 мск) 27 января.

Этот режим периодически вводится в Красноярске с 2012 года. Тогда в воздухе кратковременно скапливается большое количество вредных примесей. Горожанам рекомендуют не выходить из дома и проводить профилактику попадания химикатов в организм.

Также в ноябре режим «черного неба» пришлось ввести в Новосибирске, пишет телеканал 360. Ранее, в сентябре челябинцы фотографировали радугу во время смога перед тем, как им посоветовали готовиться к режиму неблагоприятных метеоусловий. Экология названа одной из главных проблем будущего, напоминает агентство Nation news.