К пенсиям ряда россиян добавят региональные и федеральные выплаты

«Ветеранам труда» напомнили о дополнительных льготах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Некоторым пожилым людям, пенсии которых не превышают 20 тысяч рублей, дополнительно будут выплачивать деньги из регионального и федерального бюджетов. Для этого необходимо иметь звание «Ветеран труда».

«Ветеранам стоит рассчитывать на федеральные и региональные „бонусы“, при этом последние зачастую могут быть существеннее», — напоминает издание PRIMPRESS. Ветераны труда также могут рассчитывать на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных платежей, им ежемесячно будут доплачивать к пенсии 508 рублей, а также раз в квартал будут начислять по 591 рублю в качестве компенсации расходов на покупку дров или угля, уточняет Nation News.

Если пенсия ветерана труда менее 20 тысяч рублей, то он имеет право на льготную путевку в санатории, а также центры социальной реабилитации. Ранее в Пенсионном фонде Российской Федерации напомнили о льготах для жителей блокадного Ленинграда. С 1 января текущего года средний размер выплат для них составляет 36 тысяч рублей, сообщает « Федеральное агентство новостей ».