Аналитик назвал новый способ увеличить пенсии в России

Система гибких страховых взносов поспособствует снижению теневой занятности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Использование системы гибких страховых взносов позволит повысить пенсии без увеличения налогов для бизнесменов. Об этом рассказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», — приводит слова Хейфец РИА «Новости». Она считает, что это позволит не перегружать предпринимателей и поспособствует восстановлению экономики. По ее словам, использование этой системы поможет снизить процент теневой занятости.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа, с помощью которых возможно увеличить пенсии россиян. Он предложил направить на выплаты средства, полученные после отмены налоговых льгот для экспортеров сырья, пишет RT. Также политик считает, что нужно установить ставки по налогам для чиновников, топ-менеджеров и крупных бизнесменов, как у обычных россиян и сократить непрофильные расходы Пенсионного фонда России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны должны минимизировать последствия мирового экономического кризиса, чтобы повысить уровень жизни россиян.