Путин заявил о новом виде спорта — «цеплять Россию»

Власти некоторых стран пытаются «цеплять» Россию и проводят в отношении государства недружественные акции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Некоторые страны завели традицию по любому поводу и без повода цеплять Россию. Это новый вид спорта», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что некоторые страны проводят агрессивные акции в отношении России.
Путин рассказал, что Россия не реагирует на недружественную риторику. «Мы не отвечаем даже на откровенное хамство», — добавил Путин.
Послание Федеральному посланию главы РФ началось 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию послания.
Подписывайтесь на URA.RU в