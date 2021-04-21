Путин заявил о новом виде спорта — «цеплять Россию»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин упрекнул некоторые страны в недружественной риторике в отношении РФ Фото:

Власти некоторых стран пытаются «цеплять» Россию и проводят в отношении государства недружественные акции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Некоторые страны завели традицию по любому поводу и без повода цеплять Россию. Это новый вид спорта», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что некоторые страны проводят агрессивные акции в отношении России.

Путин рассказал, что Россия не реагирует на недружественную риторику. «Мы не отвечаем даже на откровенное хамство», — добавил Путин.

Послание Федеральному посланию главы РФ началось 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию послания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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