Счетная палата выявила слишком высокие зарплаты в Корпорации МСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата по итогам проверки за три года выступила с критикой деятельности Корпорации МСП. Институт практически не влияет на развитие малого бизнеса в России, но при этом сотрудники получают завышенные зарплаты.

В период с 2015 года по 1 июля 2020 года, Корпорации МСП, которая являются главным институтом развития малого и среднего бизнеса, представила госгарантии по кредитам 34 тысячам компаниям на 658 млрд рублей, фактически этим видом господдержки смогли в среднем каждый год воспользоваться менее 1% компаний МСП. Это свидетельствует о локальности мер и незначительности влияния корпорации на развитие малого бизнеса, сообщают «Известия».

Кроме того, практически по всем показателям наблюдалось перевыполнение плановых значений, во многих случаях — значительное: от 534 до 9185%. В Счетной палате отмечают, что это говорит о некорректной оценки эффективности управления корпорацией. При этом средняя месячная зарплата работников корпорации без учета доходов членов правления составила в 2018—2020 годах около 380 тысяч рублей, что в два раза выше, чем получают сотрудники финансовых и страховых организаций в Москве. А члены правления корпорации получают около 3,3 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству восстановить рынок труда в РФ к концу 2021 года и разработать меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства также добавил, что в прошлом году для предпринимателей снизили страховые взносы с 30% до 15%. Теперь эта мера будет постоянной.