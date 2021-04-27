В главном медвузе Урала появятся новые бюджетные места

Переговоры с министерством здравоохранения Свердловской области прошли 28 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

10 целевых бюджетных мест появится в Уральском государственном медицинском университете. После завершения учебы студенты-медики продолжат работу на Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Финансирование обучения молодых профессиональных кадров взяли на себя учредители фонда святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщил директор фонда Александр Андреев.

«Недавно мы встречались с ректором Уральского государственного медицинского университета Ольгой Ковтун по поводу открытия ординатуры скорой медицинской помощи — она появилась уже в этом году. Мы договорились, что Фонд святой Екатерины берет на себя финансирование обучения десяти молодых ребят, чтобы через два года получить высококлассных специалистов», — поделился он.

Андреев также призвал СМИ и горожан с уважением относиться к профессии врача. «Пандемия показала значимость врача в нашей жизни. Это люди, которые ежедневно и ежечасно спасают жизни наших близких и людей, кто нас окружает», — уточнил он.

Переговоры с министерством здравоохранения Свердловской области прошли 28 апреля. По итогу было принято решение о финансирование со стороны фонда 10 мест для будущих специалистов СМП. Соответствующее направление уже появилось в Уральском медицинском университете.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМУ на момент публикации получить не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен пока не был.

Фонд святой Екатерины с начала пандемии поддерживает городскую скорую медицинскую помощь. За год учредители Фонда — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — передали врачам 55 новых автомобилей СМП и установили кислородную станцию. Всего на поддержку медицины в регионе они выделили 1,7 млрд рублей. УГМУ — единственное высшее учебное заведение в Свердловской области, которое готовит врачей.