ФАС анонсировала проверку цен на квартиры в России

Глава поручил проверить цены на недвижимость в РФ
В России пройдет проверка цен на недвижимость. Провести ее поручил глава ФАС Максим Шаскольский.
«Глава ФАС поручил территориальным органам проверить обоснованность цен на недвижимость, в том числе на первичном рынке», — передает ТАСС. Провести проверку поручено до 11 мая.
Ранее в правительстве России заявили, что жилье в стране за год подорожало на 26%. Основными причинами подорожания считают рост цен на стройматериалы и нехватку рабочей силы.
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