ФАС анонсировала проверку цен на квартиры в России

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Глава поручил проверить цены на недвижимость в РФ Фото:

В России пройдет проверка цен на недвижимость. Провести ее поручил глава ФАС Максим Шаскольский.

«Глава ФАС поручил территориальным органам проверить обоснованность цен на недвижимость, в том числе на первичном рынке», — передает ТАСС. Провести проверку поручено до 11 мая.

Ранее в правительстве России заявили, что жилье в стране за год подорожало на 26%. Основными причинами подорожания считают рост цен на стройматериалы и нехватку рабочей силы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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